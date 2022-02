I Carabinieri di San Giovanni in Persiceto sequestrano stupefacenti in due capannoni

Carabinieri di San Giovanni in Persiceto e Forestali nei giorni scorsi avevano rinvenuto, all’interno di due capannoni della zona industriale di Bologna e a Castel San Pietro Terme, 600 piante di cannabis e 165 chili di marijuana essiccata. Nel corso di ulteriori controlli, nei rispettivi immobili, sono stati rinvenuti altri quantitativi di sostanze stupefacenti: 53 kg di marijuana, 6 kg di hashish e 1,4 kg di semi di specie non autorizzata.

Nell’operazione sono stati arrestati un 47enne e un 31enne residenti nella provincia e denunciati altri cinque individui; le persone coinvolte dovranno rispondere di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.