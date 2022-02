Insegnanti di sostegno, aumenta del 60% l’offerta per i corsi di specializzazione

Più insegnanti di sostegno da formare per rispondere in modo puntuale e sempre più efficace alla crescente domanda di personale specializzato nell’assistenza ai bambini e ai ragazzi più fragili che viene dalle famiglie e dal mondo della scuola. Per non lasciare indietro nessuno, a maggior ragione dopo questo periodo di pandemia.

La rete degli Atenei dell’Emilia-Romagna – Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Cattolica- sede di Piacenza – non si sottrae alla sfida e grazie al proficuo lavoro di squadra assieme alla Regione e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, è pronta a potenziare l’offerta formativa, arrivando ad un totale di 1.273 posti a disposizione per il 2022.

La proposta condivisa da Atenei, Regione e Ufficio scolastico regionale

Gli Atenei aumentano da 755 a 900 i posti disponibili per frequentare i corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori.

A questi nuovi posti messi a bando si sommano poi quelli relativi agli idonei, arrivando alla cifra complessiva di 1.273 nuovi potenziali insegnanti di sostegno, con un balzo in avanti che sfiora il 60% rispetto ai 755 dello scorso anno. Una conferma del trend in forte crescita in Emilia-Romagna, che dai 460 posti del 2019 ha visto, ad oggi, un aumento del 277%.

È la proposta condivisa dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università (Co.Re.Co), che ora passerà al vaglio del ministero dell’Università e della Ricerca, a cui spetta l’approvazione finale del piano.

I numeri dell’offerta formativa 2022 in dettaglio

La programmazione 2022 (se il piano condiviso dal Co.Re.Co. sarà approvato dal Ministero) prevede:

70 nuovi posti nei corsi di specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia ,

nuovi posti nei corsi di specializzazione per il sostegno nella , 240 nella primaria

nella 280 nella secondaria di primo grado

nella 310 nella scuola secondaria di secondo grado.

A questi numeri vanno poi aggiunti i 373 candidati idonei dell’anno precedente che gli Atenei si impegnano a recuperare.

Nel complesso quindi l’offerta formativa sale a 1.273 posti per il 2022, 518 in più rispetto all’anno precedente.

Suddivisione per Ateneo

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna : 378 posti disponibili

: 378 posti disponibili Università di Parma : 332 disponibili

: 332 disponibili Università di Modena e Reggio Emilia : 244 disponibili

: 244 disponibili Università di Ferrara : 219 posti disponibili

: 219 posti disponibili Università Cattolica del Sacro Cuore presente nel Campus di Piacenza (per la prima volta nel sistema dei Corsi per la specializzazione al sostegno): 100 posti disponibili.

regione.emilia-romagna.it