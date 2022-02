“Italiani d’Istria”: evento online a Persiceto in occasione del Giorno del Ricordo

Martedì 8 febbraio alle ore 17.30 il Comune di Persiceto proporrà un incontro online dal titolo “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase. Storie orali e ritratti fotografici fra Pirano e Fossoli” sull’omonimo libro di Lucia Castelli. L’evento è promosso dalla Biblioteca comunale “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Anvgd-Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

L’evento verrà trasmesso online sulla piattaforma civicam.comunepersiceto.it e presenterà al pubblico il libro “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase. Storie orali e ritratti fotografici fra Pirano e Fossoli” (Sometti editore). Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti, interverranno l’autrice Lucia Castelli e Chiara Sirk, presidente di Angdv-Bologna.

Il volume, pubblicato nel 2018 dalla Fondazione Fossoli di Carpi come catalogo dell’omonima mostra fotografica, è una ricchissima raccolta di storie orali e di ritratti fotografici, raccolti fra gli italiani d’origine istriana, che ancora abitano in territorio sloveno e croato e altri che a seguito dell’esodo giuliano dalmata approdarono a Fossoli, nel modenese, il campo che durante gli anni del secondo conflitto mondiale vide imprigionati dal fascismo ebrei e dissidenti politici ma che, nel dopoguerra, divenne invece luogo di prima accoglienza per gli esuli della comunità istriana.

Lucia Castelli fotografa modenese, di origini familiari istriane, costruisce un grande affresco raccogliendo le interviste, le immagini storiche e i ritratti di decine di testimoni scelti fra quanti vissero l’esodo, approdando in Italia dai territori della ex Jugoslavia e altri che, invece, decisero di rimanere oltreconfine. I ritratti fotografici di italiani d’Istria e altrettante storie tratte dalla viva voce dei protagonisti compongono l’affresco di una comunità coesa, che raccontando il passato, con compostezza e grande dignità, si interroga sul presente e costruisce il proprio futuro.

L’evento è promosso dal Comune di Persiceto e dalla Biblioteca comunale “G.C. Croce” in collaborazione con Anvgd-Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati; è possibile inviare domande da sottoporre durante la presentazione scrivendo a bibliocroce@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto