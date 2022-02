La piscina di Persiceto non aderisce alla Giornata nazionale di protesta dei gestori delle piscine

Il 6 febbraio 2022 è la Giornata nazionale di protesta dei gestori delle piscine. Noi non chiuderemo per non creare disagi ai nostri frequentatori, ma lanciamo un “grido di allarme” facendo tutti insieme un ultimo appello al Governo Nazionale, alla Regione e agli Enti Locali perché intervengano con urgenza e con misure all’altezza del problema.

“Chiudere i battenti”, come è già successo a tanti colleghi nella nostra e in altre Regioni, significa che le persone non potranno più fare sport, significa togliere salute, benessere e quel minimo di socialità che è rimasta.

dalla pagina Fb Piscina San Giovanni Persiceto