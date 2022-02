La Protezione Civile di Sala smantella discarica abusiva nel torrente Ghironda

Nelle scorse settimane, durante uno dei consueti monitoraggi del Territorio per il controllo dello stato delle arginature e degli alvei dei fiumi e dei torrenti, è stata individuata una vera e propria discarica abusiva nel Torrente Ghironda, sotto il ponte della Persicetana, che avrebbe potuto ostruire il corretto deflusso delle acque in caso di piena.

Questa mattina una squadra di nostri volontari è quindi intervenuta per assicurare la rimozione di tale materiale, la raccolta in appositi sacchi ed il posizionamento in luogo idoneo ad essere raccolto da Geovest per il corretto smaltimento.

dalla pagina Fb Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese