L’Associazione Carnevale Persiceto comunica le nuove date del Carnevale 2022

Come anticipato a dicembre 2021, con relativo comunicato sulla pagina Facebook dell’Associazione Carnevale Persiceto, i corsi mascherati sono stati posticipati per l’evolversi della situazione epidemiologica, di seguito le nuove date ufficializzate in data odierna.

L’Associazione Carnevale Persiceto comunica che le date del 148° Carnevale Storico Persicetano saranno il 5 e il 12 giugno 2022.

dalla pagina Fb Associazione Carnevale Persiceto