Mattarella, Carbonaro (M5S): Parole fondamentali per aprire cultura ai giovani

«I giovani devono poter seguire le loro aspirazioni nel mondo delle arti, del teatro, del cinema e della musica: nel suo discorso, il Presidente Sergio Mattarella ha mandato un messaggio fondamentale anche a favore del riconoscimento del valore della cultura per il Paese e della necessità di offrire le giuste possibilità alle nuove generazioni che vedono in essa il proprio percorso professionale». Lo dichiara Alessandra Carbonaro, vicecapogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati.

«La cultura – prosegue – ha bisogno di energie sempre nuove per rimanere elemento costitutivo dell’identità italiana, come l’ha definita il capo dello Stato, e per accrescersi continuando a generare conoscenza, crescita morale e sviluppo economico. Ecco perché è compito cruciale delle istituzioni quello di ampliare sempre di più l’accesso alla cultura così come di aprire la strada, invece che renderla complicata e stancante, a chi vuole farne la propria professione. Anche da questa consapevolezza e da questa presa di responsabilità passa la dignità del Paese, più volte richiamata dal Presidente Mattarella: a lui un profondo grazie per essersi messo, per la seconda volta, al servizio dell’Italia» conclude Carbonaro.