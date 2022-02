Persiceto, disboscamento su via Crevalcore: gli aggiornamenti della consigliera Sara Accorsi

Disboscamento su Via Crevalcore: un aggiornamento importante, per andare oltre le chiacchiere a vuoto.

Negli ultimi giorni si è tornato a discutere dei lavori intorno alla rotonda di Via Crevalcore, e penso sia utile fare – anzi, rifare – un po’ di chiarezza. Perché le chiacchiere a vuoto fanno male al dibattito, specie se fatte da chi ha un ruolo in consiglio comunale.

Tutti i lavori in corso sono relativi alla realizzazione di un lotto commerciale di vendita alimentare – superficie utile complessiva pari a 1.711 mq per una superficie di vendita di 1.039 mq. – che fa riferimento ad una manifestazione di interesse depositata in Comune in data 03/01/2019. La realizzazione del lotto commerciale richiede che dal quinto braccio della rotatoria di via Crevalcore, si innesti una ulteriore rotatoria di dimensioni inferiori finalizzata a svincolare l’accesso al comparto commerciale.

Per la realizzazione del nuovo comparto, l’Amministrazione ha chiesto la creazione di un parcheggio di servizio alla Stazione Ferroviaria SFM in fregio alla via Astengo. E sul parcheggio poi i documenti attestano questo: viene realizzata una dotazione di parcheggi pertinenziali pari al doppio del minimo previsto da normativa e la quota di verde pubblico viene convertita in ulteriori parcheggi pubblici.

Quindi attenzione, non sono in corso i lavori del sottopasso che collegherà via Crevalcore con via Cento: ci sarebbe potuta essere la SOLA realizzazione del quinto braccio della rotonda e del sottopasso. Invece l’obiettivo dei lavori in corso è la creazione di un nuovo capannone per discount alimentare, che chiederà anche la realizzazione di una nuova rotonda e di nuovi parcheggi (207 per l’esattezza).

Sono scelte, non chiacchiere a vuoto. Scelte che porteranno nuovo cemento.

dalla pagina Fb di Sara Accorsi