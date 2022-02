Persiceto, lavori in corso all’esterno del Municipio

Proseguono i lavori di ripristino degli intonaci del portico antistante il Municipio. Si segnala che lunedì 21 e martedì 22 febbraio sarà chiuso l’accesso da piazza del Popolo al cortile interno del Palazzo comunale. L’accesso agli uffici comunali sarà possibile solo accedendo dal portone che affaccia su piazza Cavour.

Per la durata del cantiere verrà mantenuta la possibilità di accedere alle attività commerciali e agli uffici; in particolare, per il Teatro comunale verrà aperto un passaggio pedonale negli orari di apertura della biglietteria (mercoledì ore 10-12 e sabato ore 17-19) e in occasione di spettacoli.

dalla pagina Fb del Comune Persiceto