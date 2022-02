Persiceto, lavori in corso nell’area “Villa Conti Sud”

I lavori in corso visibili nell’area adiacente alla rotonda di via Crevalcore rientrano nell’ambito dell’accordo operativo “Villa Conti Sud”, che prevede la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita alimentare, nuova viabilità e parcheggi pubblici ad uso sia dell’attività commerciale che della vicina Stazione Ferroviaria.

L’accordo operativo per l’attuazione dell’area “Villa Conti Sud” è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2021, in attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale (Psc). L’intervento si concentra nella zona compresa fra la rotonda di via Crevalcore e via Astengo e prevede la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita alimentare, un tratto di nuova viabilità e parcheggi pubblici. La struttura commerciale, come si legge nella delibera di Consiglio Comunale, si estenderà su un superficie di vendita di 1.039 metri quadrati con parcheggi pertinenziali e altri ad uso pubblico. Il soggetto attuatore, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, si farà carico, attraverso il previsto contributo di sostenibilità, di opere pubbliche, tra cui la realizzazione del quinto braccio della rotonda di via Crevalcore e la realizzazione, su via Astengo, di un parcheggio pubblico a servizio della vicina Stazione Ferroviaria, con 205 nuovi posti auto che determineranno un aumento del 50% circa della dotazione dell’attuale parcheggio a servizio della Stazione.

“I lavori in corso a ridosso della rotonda di via Crevalcore – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – riguardano un accordo operativo, approvato in Consiglio Comunale e con parere positivo di Città Metropolitana e Regione. Nell’ambito di questo accordo è prevista la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita alimentare su area privata che comporterà però anche la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità. In futuro infatti da qui si proseguirà con la realizzazione dell’intera bretella di collegamento a via Cento. Sempre nell’ambito di questo accordo operativo, verranno realizzati anche parcheggi pubblici con circa 200 posti auto a servizio della vicina Stazione Fs, il cui attuale parcheggio durante i giorni lavorativi è sempre molto utilizzato e frequentemente occupato. Vista la preoccupazione di alcuni cittadini circa la tutela del verde in questa area, voglio ricordare che la destinazione d’uso su cui sorgerà la struttura di vendita era di tipo commerciale già da tanto tempo, ancor prima dell’accordo operativo, come previsto dal Prg e confermato dal Psc nel 2011. Rispetto alla gestione della vegetazione che negli anni si è sviluppata spontaneamente su questa area privata, tengo a precisare che per consentire la partenza dei lavori si è provveduto semplicemente alla pulizia di erbacce e piccoli arbusti, ma non è stato abbattuto alcun albero, anzi i due soli alberi esistenti sono stati tutelati e valorizzati all’interno dal progetto”.

Ufficio stampa Comune Persiceto