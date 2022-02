Persiceto: “Le tecnologie digitali e lo sviluppo dei bambini, amiche o nemiche?”

Giovedì 3 marzo alle ore 18 si terrà un incontro online dal titolo “Le tecnologie digitali e lo sviluppo dei bambini, amiche o nemiche?”, promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto in apertura del ciclo “La sfida di essere”, che approfondirà alcuni temi riguardanti la crescita e l’educazione di bambini e giovani. In questo primo appuntamento interverrà Mario Valle, scienziato e autore del libro “La Pedagogia Montessori e le Nuove tecnologie”. Prenotazione obbligatoria entro domenica 27 febbraio.

Dal 3 marzo al 6 aprile il Comune di Persiceto invita genitori ed educatori a partecipare a “La sfida di essere”, un ciclo di incontri online su alcuni temi riguardanti la crescita di bambini e giovani. Grazie all’intervento di esperti sarà possibile approfondire diversi aspetti che l’adulto deve considerare nel suo ruolo educativo tra cui regole e limiti, il raggiungimento dell’autonomia, l’accesso alle nuove tecnologie e il contesto di restrizioni causato dalla pandemia.

Il primo appuntamento in programma si terrà giovedì 3 marzo alle ore 18 e riguarderà “Le tecnologie digitali e lo sviluppo dei bambini, amiche o nemiche?”. Per l’occasione interverrà Mario Valle, computer scientist presso il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano e autore dei libri “La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie” e “Le tecnologie digitali in famiglia: nemiche o alleate? Un approccio Montessori”. Durante l’incontro sarà possibile chiedere chiarimenti o approfondimenti sui temi trattati. Per partecipare è necessario iscriversi entro domenica 27 febbraio compilando l’apposito modulo online

Mercoledì 16 marzo seguirà l’incontro dal titolo “Educare all’epoca delle restrizioni. Come evitare che questo periodo blocchi la crescita dei nostri bambini e ragazzi” con la partecipazione di Daniele Novara, pedagogista e direttore Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

Giovedì 31 marzo la pedagogista comunale Mara Silvestri e gli educatori dei nidi d’infanzia “Nicoli”, “Cappuccini” e “Meraviglia” approfondiranno il tema “Una casa a misura di bambino, cosa proporre al bambino dai 0 ai 3 anni nell’ambiente domestico per favorire l’autonomia e armonizzare i tempi della famiglia”.

Mercoledì 6 aprile il ciclo si concluderà con “Il significato delle regole nello sviluppo del bambino. Il limite come risorsa” a cura di Stefano Cristofori, pedagogista e psicoterapeuta a mediazione corporea.

Tutti gli incontri si svolgeranno online alle ore 18, tramite la piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online; in prossimità di ogni incontro verrà inviato il link per partecipare all’indirizzo email indicato dagli iscritti. Ogni incontro prevede un numero massimo di 100 partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Educazione e pubblica istruzione – Coordinamento pedagogico: mara.silvestri@comunepersiceto.it, tel. 051.6812762.

Ufficio stampa Comune Persiceto