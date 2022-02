Persiceto, piantumazione di 25 nuove piante in diverse zone del comune

Questa mattina sono iniziati i lavori per la messa a dimora di 25 nuove piante in sostituzione di quelle che è stato necessario abbattere nei mesi di novembre e dicembre per problemi di stabilità.

Oltre al cortile della scuola primaria “Quaquarelli”, le zone interessate dalle piantumazioni saranno viale Gandolfi e i viali di circonvallazione, il centro sportivo, via della Zoia, il polo scolastico di Decima, il cimitero di Amola, il Centro Maieutica e vicino al Centro di raccolta rifiuti del capoluogo.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto