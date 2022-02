Persiceto: Vis Basket e Vis Academy si uniscono per un saluto a coach Moses Gambini

Vis Basket e Vis Academy si uniscono per fare un saluto a coach Moses Gambini che ci ha tristemente lasciati per cause naturali.

Il Gambo è parte della storia recente delle nostre società, allenatore amatissimo sia a livello giovanile che senior. Al di là dei titoli e dei campionati vinti, rimane il bellissimo ricordo di lui come persona e maestro di pallacanestro.

Un forte abbraccio a tutti i suoi cari.

dalla pagina Fb della Vis Persiceto