A Calderara l’Ecofesta, il festival della sostenibilità: gli appuntamenti del prossimo fine settimana

Il secondo fine settimana dell’Ecofesta è dedicato alla riflessione su un possibile modello di sostenibilità, al teatro per bambini e adulti, alla creatività. Il festival dedicato ai temi ambientali che da oltre un decennio rappresenta per Calderara di Reno il saluto alla primavera ed è tornato dopo due anni di forzata assenza, dopo l’esordio dello scorso fine settimana chiude con tre appuntamenti. Dopo la tavola rotonda sulle città di oggi e di domani, dopo Giobbe Covatta e la sua trascinante verve, dopo i laboratori dedicati al riciclo e alla fotografia, ecco un incontro col divulgatore scientifico Maurizio Pallante, lo spettacolo “Tarzan ragazzo selvaggio” e il laboratorio a cura di Riccardo Pasquini. Il cartellone di eventi, gratuiti e quasi tutti su prenotazione, è promosso da Culturara, il sistema culturale di Calderara, in collaborazione con associazioni e artisti attivi sul territorio: le modalità di prenotazione e tutte le informazioni aggiornate sono pubblicate sul sito culturara.it. Di seguito il programma:

Maurizio Pallante

Venerdì 1 aprile alle 18.30 sarà Maurizio Pallante, saggista e divulgatore scientifico, a incontrare il pubblico della Casa della Cultura. Grazie alla collaborazione con ANPI – sezione di Calderara, Maurizio Pallante proporrà, dialogando con Vicenzo De Girolamo, le proprie riflessioni sul tema “Ultima chiamata. Quale futuro ipotizzare dopo il coronavirus?”.

Tarzan ragazzo selvaggio

Sabato 2 aprile l’Ecofesta si sposta a teatro. Lo spettacolo “Tarzan ragazzo selvaggio” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, in programma al Teatro Spazio Reno alle 21, racconta la storia di Tarzan, nuda e cruda, senza alcuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso, con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra. Lo spettacolo si rivolge a tutto il pubblico ed è adatto ai bambini dagli 8 anni.

Il laboratorio

Sabato 2 aprile alle 16 Riccardo Pasquini organizza il laboratorio rivolto ai bambini dai 7 ai 13 anni “Le città (in)vivibili” per costruire insieme un libro-gioco e scoprire tutti i piccoli gesti che, anche se non ce ne rendiamo conto, sono in grado di cambiare il mondo.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno