A Persiceto “Scuole per la Pace”

Le scuole di Persiceto promuovono per la mattinata di martedì 15 marzo una manifestazione a sostegno della Pace. L’evento, patrocinato dal Comune, prevede l’afflusso scaglionato di oltre 4000 studentesse e studenti dai 5 ai 19 anni nelle piazze del capoluogo e delle frazioni con cartelloni, disegni, pensieri, poesie e canzoni. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Martedì 15 marzo dalle ore 9 alle 13 oltre 4000 studentesse e studenti della scuole persicetane si dirigeranno (con percorsi differenziati e soste scaglionate per evitare assembramenti) nelle strade e nelle piazze del centro storico di Persiceto, nella frazione di San Matteo delle Decima e in località Le Budrie, per manifestare il loro sostegno alla Pace. Una mare colorato e in movimento, fatto di di cartelloni, disegni, pensieri, poesie, palloncini e canzoni, animerà la mattinata che si concluderà con una scenografia a sorpresa.

“Insieme ai Dirigenti Scolastici di Persiceto – dichiara Maura Pagnoni, assessore alla scuola, cultura e turismo comunale – abbiamo condiviso l’opportunità di scendere in piazza, preparando una mattinata che dia spazio a tutte le classi di esprimersi, di fare qualcosa insieme all’aperto, ovviamente nel rispetto delle regole anti-covid e in presenza dei docenti. In queste settimane le scuole hanno organizzato molte attività per una riflessione sul conflitto che appare essere più grande di noi tutti, sulla quale i piccoli e i giovani devono avere gli strumenti adatti per comprendere cosa accade, anche per scaricare ansie e timori che, ricordiamo, dopo la situazione pandemica, li vede ancora più fragili emotivamente. La scuola, ancora una volta c’è, nel suo ruolo educativo, nell’arricchimento delle conoscenze, nell’analisi di quanto ci accade. Il messaggio di questa mattinata è intenso e semplice, la scuola e nostri giovani ripudiano la guerra, sostengono la cultura della Pace, e lo vogliono esprimere a tutta la comunità cittadina.”

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Persiceto, è promossa dalle seguenti scuole e istituti che parteciperanno all’evento: IC 1 Decima-Persiceto, IC 2 Persiceto, Istituto Istruzione Superiore Archimede, Istituto Istruzione Superiore Malpighi, Futura, Fomal, Polo d’Infanzia Amici dei Bimbi, Scuola Suor Teresa Veronesi, Scuola dell’Infanzia S. Clelia Barbieri, Scuola dell’Infanzia Don Antonio Pasquali Scuola dell’infanzia Sacro Cuore, Associazione Amici del Sacro Cuore.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al 18 marzo.

Per tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta previste in occasione della manifestazione

consulta la notizia che verrà pubblicata a breve sul sito web del comune.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto