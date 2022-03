Anonimo cittadino in favore della Pubblica Assistenza di Crevalcore

Buongiorno, all’indomani del rientro dal viaggio al confine con la Moldavia per mettere in salvo la famiglia proveniente da Kiev, abbiamo portato il nostro mezzo presso un autolavaggio. Al momento del ritiro ci hanno comunicato che un cittadino, che è voluto rimanere anonimo, aveva pagato il conto.

Un piccolo grande gesto che ci riempie di gioia e che non ci fa sentire soli.

Un grazie veramente di cuore da parte di tutti i volontari a questa persona.

dalla pagina Fb Pubblica Assistenza Crevalcore