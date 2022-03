Anzola dell’Emilia, fede nuziale smarrita e ritrovata

Questa è la favola di una fede nuziale smarrita e ritrovata, prezioso ricordo di una moglie scomparsa.

Ad Anzola dell’Emilia (BO), un corriere che stava facendo delle consegne ha raccolto da terra una fede in oro. Dentro, l’incisione del nome “Franca”, con una data riferita al 1968. L’uomo è tornato a Cremona, dove ha sede la sua ditta, ma non ha mancato al dovere di consegnare l’anello ai Carabinieri della locale Stazione. A quel punto, i militari si sono messi in contatto con i colleghi di Anzola dell’Emilia per sapere se qualcuno avesse denunciato lo smarrimento di una fede nunziale, ma senza che si trovasse un riscontro. I Carabinieri hanno però insistito fino a quando hanno identificato la signora Franca, scoprendo che era deceduta sette anni fa a Bologna. Nel 1968, si era sposata con un ragazzo di Sasso Marconi (BO), che oggi ha 79 anni. Informato dell’accaduto, il vedovo ha confermato lo smarrimento e si è commosso, dicendo: “Sono già felice di sapere che l’anello è al momento in mano vostra”.

dalla pagina Fb Carabinieri