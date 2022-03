Appuntamenti con l’Avis Persiceto

Come anticipato nel numero di febbraio di Carta Bianca news, lo scorso venerdì 11 febbraio, presso il Circolo Fratellanza Operaia (Via della Rocca 16 – San Giovanni in Persiceto), si è tenuta l’Assemblea Comunale dei donatori di sangue. Di fronte a una quindicina di intervenuti, che hanno potuto accedere al circolo a seguito di esibizione di green pass, mascherina e prova della temperatura, oltre, ovviamente alla registrazione della propria presenza, si è provveduto alla lettura delle attività svolte nell’anno 2021 e a quelle previste nel 2022. Dopo l’intervento del Presidente comunale, Paolo Forni, ha preso la parola il Tesoriere Alessandro Vecchi, che ha relazionato ai presenti il bilancio 2021 e quello di previsione per il 2022. A seguito di rapida approvazione si sono poi registrati gli interventi del Sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, e di Claudio Rossi, Presidente Provinciale Avis.

Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo la pedalata organizzata in collaborazione tra Avis e Fiab Terre d’Acqua, unitamente con altre realtà del territorio come l’associazione “dipetto”, Aido, Istituto Ramazzini, di domenica 13 marzo (partenza ore 15 da Piazza del Popolo a Persiceto) che prevede un itinerario di 10 km a tema salute: prevenzione, attività fisica, cibo sano, no fumo, no stress e donazione.

L’evento è gratuito e vede il coinvolgimento anche dell’Azienda Agricola Caretti che ha aderito all’iniziativa.