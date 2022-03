Calderara, ottavo appuntamento per la rassegna di Teatro Spazio Reno

Prosegue domenica 27 marzo con l’ottavo appuntamento “Andiamo a teatro?”, la rassegna invernale del Comune di Calderara. Sul palco di via Roma alle ore 16:30 andrà in scena il teatro dialettale, come di consueto presente nel cartellone del Teatro Spazio Reno: la Compagnia Gloria Pezzoli proporrà Bilen e Navval, una storia ambientata nella Bologna degli anni ’60. Di seguito maggiori dettagli sulla serata, quindi un focus sulla rassegna e le info sulle prenotazioni e l’accesso a teatro.

Domenica 27 marzo – ore 16:30

Bilen e Navval – Compagnia Gloria Pezzoli

testo e regia di Gloria Pezzoli

commedia dialettale in due atti

Bologna 1962: la storica Ditta Artigianale Bacchilega, specializzata in forniture ecclesiastiche, sta per chiudere i battenti, ma un improbabile quanto inaspettato sodalizio farà sì che le sorelle Bacchilega risolvano il loro problema.

E non solo il loro.

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso: