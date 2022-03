Calderara, settimo appuntamento per la rassegna di Teatro Spazio Reno

Prosegue venerdì 18 marzo col settimo appuntamento “Andiamo a teatro?”, la rassegna invernale del Comune di Calderara. Sul palco del Teatro Spazio Reno alle ore 21 andrà in scena Barbablù e Rossana, a cura della compagnia Mattioli. Lo spettacolo, che vede protagonista Monica Mattioli che ne cura anche la regia assieme ad Alice Bossi, affonda le radici nella popolare fiaba di Charles Perrault Barbablù, cui si ispira per una lettura delicata di temi attuali come la prevaricazione e la violenza sulle donne. Barbablù e Rossana, uno dei 7 spettacoli della rassegna dedicata a bambini e ragazzi, è consigliato a un pubblico dai 9 anni in su. Di seguito maggiori dettagli sulla serata, quindi un focus sulla rassegna e le info sulle prenotazioni e l’accesso a teatro.

Venerdì 18 marzo – ore 21

Barbablù e Rossana

Compagnia Mattioli

spettacolo per bambini a partire da 9 anni e per adulti

teatro d’attore e di narrazione

con Monica Mattioli

regia Monica Mattioli e Alice Bossi

Mantenendo il sapore originale della storia, l’attrice-narratrice dà corpo e voce ai due protagonisti utilizzando alcuni oggetti simbolo: le rose rosse che segnano l’inizio di un amore, la chiave che apre la stanza proibita, le lanterne dorate che segnano la strada da non percorrere e la barba di corde blu che ammalia, abbraccia e protegge ma che, via via, stringe fino a fare male. Immagini poetiche ed evocative, momenti esilaranti, atmosfere ricche di tensione emotiva, musiche avvolgenti per raccontare una fiaba antica che forse così antica non è. Una storia d’amore? Forse. O forse una storia come tante. Come tante storie di ogni giorno. “Barbablù e Rossana” insegna ad ascoltarsi e a non lasciarsi manipolare, ribellandosi di fronte a relazioni che soffocano, inibiscono e annullano.

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso: