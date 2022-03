Dal 27 marzo al 2 aprile torna a Calderara di Reno l’Ecofesta

Dal 27 marzo al 2 aprile 2022 torna a Calderara di Reno l’Ecofesta, il festival che la città dedica al tema della sostenibilità: incontri, laboratori, spettacoli per bambini e adulti scelti per condividere riflessioni e una sensibilità comune che oggi più che mai ci appartiene come individui e collettività.

Le iniziative sono realizzate da Culturara, il sistema culturale di Calderara, in collaborazione con associazioni e artisti attivi sul territorio.

Info e programma www.culturara.it

