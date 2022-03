Decima, ciclista investita e l’auto fugge: l’autista si costituisce

Si è presentata ai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, l’autista dell’automobile che martedì 8 marzo aveva investito una ciclista sulla tangenziale di San Matteo della Decima.

La donna, cittadina albanese di 27 anni, ha raccontato agli uomini dell’arma di aver trascorso una notte insonne per via dell’accaduto, soprattutto per non aver prestato soccorso alla ciclista, poi trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna.

Recatasi in caserma l’indomani, la giovane ha raccontato che mentre guidava si sarebbe distratta a causa dei due figli piccoli seduti sui sedili posteriori: quindi l’impatto inevitabile poi la fuga per paura.

La 27enne è stata denunciata per omissione di soccorso, lesioni stradali e fuga. Le è stata inoltre ritirata la patente.