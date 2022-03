Enrico Belinelli Fiduciario CONI per i Comuni di Terred’Acqua

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 marzo, la Giunta del CONI ha ufficializzato la mia nomina a Fiduciario CONI per i Comuni di Terred’Acqua.

È quindi con grande piacere che ricoprirò la carica di Delegato CONI per quanto riguarda i comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sala Bolognese, Calderara di Reno, Anzola dell’Emilia e Sant’Agata Bolognese.

Con entusiasmo e passione metterò le mie capacità professionali al servizio delle comunità facenti parte dell’Unione di Terred’acqua.

Nel giorno di questa nomina desidero fare un doveroso ringraziamento a chi mi ha preceduto, svolgendo un grande lavoro per più di 20 anni.

dal profilo fb di Enrico Belinelli