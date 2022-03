FDI Bologna: Aeroporto, il comune costituisca comitato tecnico scientifico e avii uno studio epidemiologico

La proposta di istituire un comitato tecnico scientifico indipendente, per la valutazione complessiva della situazione di aeroporto, rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti e alla evoluzione prospettica, è proposta che una Amministrazione avveduta avrebbe dovuto accogliere.

Male ha fatto l’Assessora Orioli in sede di udienza conoscitiva a manifestare il proprio diniego, senza peraltro essersi confrontata con alcuno, così come altrettanto ha fatto oggi il Consiglio Comunale rispetto all’Ordine del Giorno proposto dal Gruppo Fratelli d’Italia, con cui si reiterava la richiesta.

Per questo abbiamo oggi ribadito la necessità di una vera indagine epidemiologica non a mero carattere descrittivo, ma con valutazione del nesso causale tra immissioni e patologie e della costituzione di un comitato tecnico scientifico che sappia raccogliere ed approfondire anche le sollecitazioni che derivano dalle direttive europee in materia di salute, riduzione dell’inquinamento dell’aria e dell’inquinamento acustico.

Auspichiamo quindi che il Sindaco, in qualità di ufficiale sanitario e i partiti della maggioranza, quale forza di governo in città, vogliano prendersi in carico senza indugio della salute dei cittadini bolognesi e non solo, ponendo in essere gli approfondimenti indicati che già altre città – sedi di aeroporto – hanno attuato.

Gruppo Consiliare FdI Comune di Bologna