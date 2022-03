FDI Bologna: “Taser anche alla Polizia Locale”

Non risolverà certo i problemi di sicurezza esistenti in città, ma siamo molto soddisfatti del fatto che a Bologna da lunedì prossimo partirà l’utilizzo dello taser da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Uno strumento soprattutto in più, utile a tutelare gli agenti in particolari situazioni. Ora siamo convinti che detto strumento debba essere dato in dotazione anche alla P.L. cosa, del resto, che chiediamo sin dal 2018 quando presentammo un Odg in Consiglio Comunale dove chiedevamo, una volta terminata la sperimentazione che anche la P.L. ne venisse fornita. I tempi sono maturi e pensiamo che l’amministrazione non debba perdere altro tempo ed attivarsi subito per fare in modo di dotare gli agenti della P.L. di questo strumento. L’auspicio è che non si faccia come con lo spray al peperoncino, una querelle durata anni, fatta di tentennamenti, promesse e titubanze delle sinistre che guidano la città e guardano con sospetto e diffidenza l’operato delle forze dell’ordine invece che stare al loro fianco nella battaglia al crimine. Lo spray al peperoncino oggi è in dotazione e nessuna delle catastrofiche previsioni di quella sinistra si è realizzata, proprio perché abbiamo un corpo di Polizia Municipale preparato e coscienzioso.



Lo dichiarano:

Marco Lisei – Capogruppo FDI Regione Emilia-Romagna

Francesco Sassone – Capogruppo FDI Comune di Bologna