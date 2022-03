Giampiero Veronesi: Grazie alla Ca’ Rossa di Anzola

Nonostante la pandemia ci sono anche belle notizie, di quelle che scaldano il cuore. La Cà Rossa di Anzola ha infatti formalizzato un’importante donazione al Comune “a sostegno di progetti sociali sul territorio anzolese e ad aiuti concreti ai profughi ucraini”.

Non vi dirò l’importo (perché pubblicizzare le somme che si erogano in beneficenza a me è sempre parso inopportuno), ma vi dirò invece che l’importante gesto della Cà Rossa conferma la grande qualità delle persone che la gestiscono, il grande attaccamento al nostro territorio, l’umiltà di lavorare a testa bassa anche in momenti difficili come questo e, non ultimo, la gioia di rendermi orgoglioso di essere il Sindaco di questo Comune.

Grazie quindi alla Cà Rossa!