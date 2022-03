Installazione Velobox ad Anzola dell’Emilia

Preso atto del fatto che prevenzione (tanta) e posizionamento dI strisce pedonali illuminate, non sono bastate, abbiamo deciso di installare otto velobox sul territorio anzolese. I primi tre sono già presenti: il primo ed il secondo sulla via Emilia (uno zona bar Il Cremino – Ora degli animali – discount IN’S ed uno zona Buffetti – Inter Trucks), il terzo sulla via Lunga (zona palestra comunale).

Siamo convinti che ora le auto rallenteranno…..

Come scritto ne stiamo installando altri e vi terremo aggiornati sul rispettivo posizionamento.

Come sempre un sentito ringraziamento alla nostra squadra (consiglieri ed assessori), ai tecnici comunali ed ai cittadini che ci hanno fatto, in ordine di tempo, segnalazioni costruttive su questo tema.

Grazie!

P.S. Aggiungo questo aggiornamento in tempo reale ad ore 18:40: gli operatori sono riusciti ad installare anche il quarto velobox in via Terremare (uscita sottopasso). Su questo specifico posizionamento abbiamo dato seguito a tantissime richieste (davvero tantissime….) dei nostri concittadini. Grazie.

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi