Le iniziative per l’8 marzo a Persiceto

Segnaliamo una doppia iniziativa, sul territorio persicetano, in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo).

Domenica 6 marzo “Donne in cammino” evento a cura del Circolo Arci Accatà in collaborazione con UDI, Amnesty International, Bibliotechiamo, ANPI Persiceto, Associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua e con il patrocinio del Comune: ore 14:45 ritrovo nel piazzale del Circolo (via Cento 59/a – San Giovanni in Persiceto); ore 15 conversazione, camminando per la campagna, con Barbara Cassioli autrice del volume “Di questi tempi. Da Bologna a Lampedusa senza soldi, alla ricerca di storie di cambiamento” (Alpine Studio Editore). Al rientro merenda e visione del docufilm “C’è un’Italia bellissima” di Costanza Castiglioni e Barbara Cassioli.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 marzo al 335 5474093.

Per accedere al circolo sono richiesti super green pass e tessera Arci.

Martedì 8 marzo l’UDI di Persiceto organizza una distribuzione di mimose in Piazza del Popolo dalle ore 9:30 alle ore 12:30; mentre alle ore 17, presso la sede Udi di via Rocco Stefani 7 (San Giovanni in Persiceto), inaugurazione della Biblioteca delle Donne di Terred’Acqua. Taglio del nastro, aperitivo, letture e attività teatrale con il Teatro Daku.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 5 marzo al 393 2847712.

Accesso consentito con super green pass e mascherina ffp2.

Evento a cura dell’UDI Persiceto in collaborazione con Associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua, Gruppo Mai Più, Mondo Donna onlus, Amnesty International, Circolo Arci Accatà, Bibliotechiamo, Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune.