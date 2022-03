“M’illumino di meno 2022”, torna l’iniziativa dedicata al risparmio energetico

Venerdì 11 marzo, torna “M’illumino di Meno”, la campagna radiofonica dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata da “Caterpillar” e Rai Radio2 nel 2005.

L’invito dei promotori, oltre agli spegnimenti simbolici di luci pubbliche e private, è a pedalare e piantare alberi. Oggi più che mai, sprecare meno risorse, diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, passare alle fonti di energia rinnovabili, rompere la dipendenza dal gas, è un gesto di pace.



Sono diversi i Comuni della città metropolitana di Bologna che aderiscono all’iniziativa.



Il Comune di Bologna la sera dell’11 marzo spegnerà le luci di Piazza Maggiore: dalle 20.30 alle 21.30 saranno spente le torcere di Palazzo d’Accursio e l’illuminazione della fontana del Nettuno. Restano accese, invece, le luci di Palazzo re Enzo su Piazza Maggiore con i colori della bandiera Ucraina, in segno di solidarietà.

Una biciclettata all’insegna della sostenibilità partirà da Piazza Maggiore alle 18.30 per poi passare da Piazza XX Settembre alle 19.30 e infine per proseguire insieme a Monte Sole Bike Group. Parteciperanno la vicesindaca Emily Clancy e la consigliera delegata della Città Metropolitana di Bologna a SFM, Bicipolitana e Sicurezza stradale, Simona Larghetti.

Sempre l’11 marzo saranno distribuiti gli oltre 400 alberi grazie all’iniziativa Adotta un albero: in quattro Case di Quartiere della città, le persone e le associazioni che hanno prenotato potranno ritirare la specie di pianta più adatta alle proprie esigenze, impegnandosi a piantarla nel proprio spazio privato e a prendersene cura, con il supporto dello staff del progetto europeo Life Clivut.

Su richiesta del Consiglio comunale il Comune ha inoltre programmato lo spegnimento totale del riscaldamento di Palazzo d’Accursio, Biblioteca Salaborsa e uffici di Liber Paradisus per la giornata dell’11 marzo dalle 13 in avanti, riservandosi di valutare l’abbassamento di 2 gradi come misura strutturale per gli edifici comunali.

Giovedì 10 marzo, le mense comunali aderiscono alla “Green Food Week” sperimentando, nelle scuole servite dal centro pasti Fossolo, un menù di qualità a basso impatto ambientale.

Nel Comune di Anzola verrà posticipata l’accensione delle luci nel centro abitato del capoluogo e di Lavino. A Calderara di Reno verranno spente le luci di Piazza Marconi. Inoltre, il Comune lancia il contest fotografico “Il balcone più fiorito”, le tre foto caricate sui social con più like riceveranno in premio una composizione di piante. Calderara aderisce anche alla “Green Food Week, il cibo amico del pianeta” proponendo ai bambini delle scuole un pasto a basso impatto ambientale. Al progetto “Green Food Week” aderisce anche Sant’Agata Bolognese preparando un pasto a basso impatto ambientale per le mense scolastiche.

A San Giovanni in Persiceto verrà spenta l’illuminazione di Porta Vittoria, una delle due porte storiche di accesso al centro del paese.

