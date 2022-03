“Oblivion Rhapsody” a Persiceto

Martedì 22 marzo, nell’ambito della stagione teatrale TTTXTE 2021-2022, alle ore 21 sul palco del Teatro Fanin gli Oblivion porteranno in scena “Oblivion Rhapsody”, uno spettacolo musicale ricco di sorprese per festeggiare l’anniversario dei primi 10 anni di tournèe insieme.

Martedì 22 marzo gli Oblivion porteranno sul palco del Teatro Fanin di Persiceto un mix di musica e comicità con il loro nuovo spettacolo dal titolo “Oblivion Rhapsoy”, per la regia di Giorgio Gallione: uno show per festeggiare i primi dieci anni di tournée insieme, un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Cinque voci – Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli -una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.

“Oblivion Rhapsody” si preannuncia come uno spettacolo che non deluderà le aspettative dei fan e travolgerà chi non li conosce ancora, proponendo le performance più amate e imitate, a partire dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, ripercorrendo anni di raffinate e folli sperimentazioni.

La stagione TTTXTE-Tre Teatri per Te si concluderà poi giovedì 31 marzo in Teatro comunale con “Mio padre: appunti sulla guerra civile” di e con Andrea Pennacchi, accompagnato da musiche dal vivo in un viaggio alla ricerca della storia del padre, da partigiano a prigioniero e poi reduce in un’Italia devastata dalla guerra.

Biglietti: intero € 19,00; ridotto € 17,00 (Card Cultura, Carta Giovani e acquisto di almeno 2 biglietti per la stagione del comune di Persiceto); ridotto età € 15,00 (minori di 30 anni e over 65 anni).

Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale sabato 19 marzo dalle 17 alle 19; la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Fanin dalle ore 20; online su www.vivaticket.it

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto