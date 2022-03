Persiceto: “8 marzo e poi… Donne, lavoro e parità”

Sabato 19 e domenica 27 marzo si svolgeranno due iniziative a San Giovanni in Persiceto a cui teniamo molto e che seguono le celebrazioni per la giornata della Festa della Donna dell’8 marzo. Sì, perché è sacrosanto celebrare, ma dobbiamo riconoscere che la pandemia negli ultimi due anni ha reso ancora più acuto nel nostro paese il problema della mancanza di un’effettiva parità di genere fra uomini e donne. Esistono forti differenze sul piano dei diritti (si pensi alle differenze per quanto riguarda l’accesso al lavoro e la parità salariale) e in molti ambiti manca una solida cultura dell’uguaglianza. La Città Metropolitana sta cercando di mettere sul campo delle azioni per affrontare queste situazioni, e proprio di questo si parlerà nei due pomeriggi in cui si svolgeranno le iniziative: partendo dal Piano per l’Uguaglianza Metropolitano fino ad arrivare al tema dell’imprenditoria femminile in una prospettiva europea, utilizzando le risorse che arriveranno dal PNRR.

Per partecipare in presenza è necessario essere muniti del green pass rafforzato e sarà possibile assistere anche da remoto. Nel volantino si possono trovare tutti i dettagli.