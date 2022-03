Persiceto, denunciato 22enne per possesso di hashish

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un 22enne, di origine libica, per possesso di 45 grammi di hashish.

Il fatto è accaduto a San Matteo della Decima nel corso di un servizio di controllo del territorio. Si è inoltre appurato che il giovane era titolare di un provvedimento di espulsione; i militari hanno così denunciato il 22enne sia per l’accusa di spaccio di sostanze che per inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore di Padova.