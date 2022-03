Persiceto, emergenza Ucraina: registrazione, cura e assistenza sanitaria

Entro 48 ore dall’arrivo a Persiceto le persone profughe provenienti dall’Ucraina devono provvedere a far registrare la propria presenza presso le autorità competenti e ad eseguire un tampone Covid-19.

Sei una persona appena arrivata a Persiceto dall’Ucraina? Ecco cosa devi fare:

1) Presentati al Commissariato di Polizia (piazza del Popolo 24) o al Comando dei Carabinieri di Persiceto (via della Zoia 55) o alla Stazione dei Carabinieri di Decima (Centro Civico, via Cento 158/a) per registrarti e compilare il modello di dichiarazione di presenza

2) Esegui un tampone Covid-19, gratis e in qualsiasi farmacia di Persiceto

In caso di esito negativo, se hai più di 12 anni puoi effettuare la vaccinazione anti Covid nei centri vaccinali più vicini, senza prenotazione (chiedi dove e quando in Farmacia o all’Urp del Comune). Aperture dei centri vaccinali del Distretto Pianura Ovest fino al 31 marzo 2022

3) Chiedi l’assistenza sanitaria e il codice STP valido 6 mesi al Cup dell’Ospedale (via Enzo Palma 1) o rivolgiti all’Urp del Comune

Per i minori di 18 anni puoi richiedere il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta (solo presso il Cup)

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ УКРАЇНІ: РЕЄСТРАЦІЯ, ДОПОМОГА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Ви людина, яка щойно прибула в Сан Джованні ін Персічето з України?

Ось що Вам потрібно зробити:

1) З’явіться до Комісаріату (Piazza del Popolo 24) або до відділку карабінерів Сан Джованні ін Персічето (via della Zoia 55), або до відділку карабінерів в Сан Матео делла Дечіма (Чентро Чівіко, via Cento 158/a), щоб зареєструватися та заповнити форму декларації про присутність

2) Зробіть тест на Covid-19 безкоштовно у будь-якій аптеці Сан Джованні ін Персічето

Якщо результат негативний, і Вам більше 12 років, Ви можете здійснити вакцинування проти Covid-19 в найближчих центрах вакцинації без попереднього запису (запитайте в аптеці або в Управління Зв’язків з Громадськістю Міської Ради, де і коли)

3) Оформіть запит на медичне обслуговування та код STP дійсний протягом 6 місяців у відділені CUP місцевої лікарні (via Enzo Palma 1), або у відділенні зв’язків з Громадськістю Міської Ради (Piazza del Popolo)

Для дітей до 18 років можна обрати сімейного лікаря або педіатра (тільки в CUP)

comunepersiceto.it