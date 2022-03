Persiceto, emergenza Ucraina: segnalazione disponibilità accoglienza profughi

In seguito ai primi arrivi sul territorio di persone profughe provenienti dall’Ucraina e alle prime richieste di alloggio, il Comune raccoglie le segnalazioni dei cittadini in merito all’eventuale disponibilità di appartamenti o locali idonei ad ospitare donne e bambini.

Chi vuole mettere a disposizione un immobile può compilare, senza impegno, l’apposito modulo online. Le informazioni raccolte attraverso questo modulo servono al Comune per avere una stima della capacità di accoglienza del territorio e non sono vincolanti.

Tali informazioni potranno essere utilizzate e condivise dal Comune nell’ambito del rapporto di collaborazione con la Prefettura di Bologna e con i soggetti che saranno individuati per la gestione dell’accoglienza e dell’ospitalità delle persone profughe.

Può compilare il modulo anche chi non avesse a disposizione un alloggio ma volesse rendersi disponibile ad aiutare chi arriva dall’Ucraina ad orientarsi al momento dell’arrivo e della prima accoglienza.

