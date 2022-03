Persiceto: inaugurazione della ciclabile “Biancolina”

Nel pomeriggio di domenica 27 marzo, nell’ambito della biciclettata “PedalaPanda” promossa da Wwf Bologna Metropolitana e Fiab Terred’acqua, si terrà l’inaugurazione del nuovo percorso ciclabile “Biancolina” realizzato dal Comune di Persiceto.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 in piazza del Popolo, di qui ci si dirigerà in bicicletta verso il sottopasso ferroviario che si trova (venendo dal centro storico) poco dopo l’intersezione fra via Enzo Palma e via Morandi, dove verso le 15.10 si terrà il taglio del nastro. Per l’occasione interverranno Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto e Alessandra Aiello, assessore a Lavori Pubblici e Mobilità.

La biciclettata proseguirà poi lungo il percorso della nuova ciclabile “Biancolina” in direzione San Matteo della Decima. Verso le ore 16 è previsto l’arrivo al Parco Sacenti con una visita guidata a cura del Wwf Bologna Metropolitana. Il rientro a Persiceto è previsto per le ore 18 circa.

Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto