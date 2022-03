Persiceto: nuovo comandante per la Stazione Carabinieri

Il luogotenente Salvatore Laprocina, comandante fino a ieri della Stazione dei Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima, è da oggi il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Per l’occasione questa mattina, accompagnato dal Comandante della Compagnia Maggiore Ciro Imperato, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Lorenzo Pellegatti che ha espresso i suoi personali auguri per il nuovo e importante incarico.

Salvatore Laprocina si è arruolato nell’Arma nel 1987 e ha trascorso i primi anni di carriera in Campania e in Calabria. Giunto in Emilia Romagna nel 1997 ha prestato servizio a San Giorgio di Piano, a Savigno ed è poi giunto nel 2010 alla Stazione di San Giovanni in Persiceto come vice-comandante. Dal 2017 al 2019 ha diretto l’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e sino a ieri è stato il Comandante della Stazione di San Matteo della Decima.

“Voglio esprimere al Comandante Salvatore Laprocina i migliori auguri – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pellegatti – per il nuovo incarico. Laprocina è un sottufficiale di consolidata esperienza al quale è stata assegnata la responsabilità di un Comando importante per il nostro paese e per l’intera provincia, a coronamento di una carriera ultra trentennale, contrassegnata da dedizione e indiscussa disponibilità nei confronti della cittadinanza, tutte qualità che saranno certamente fonte di soddisfazioni anche per il futuro. Da parte dell’amministrazione comunale ribadisco la nostra disponibilità ad una piena collaborazione su tutti i fronti, nella consapevolezza di quanto prezioso sia il lavoro portato avanti dalle forze dell’ordine su un territorio vasto e diversificato come quello persicetano”.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto