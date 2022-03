Persiceto: pistola nel bagagliaio, un arresto

Un giovane è stato arrestato, la sera del 10 marzo a San Giovanni in Persiceto, per il possesso di una pistola.

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile, nel corso di un pattugliamento in borghese, hanno notato il 23enne, con precedenti per detenzione illegale di armi, mentre si incontrava con un altro uomo a bordo di un’autovettura.

A seguito di perquisizione del veicolo è stata rinvenuta una pistola 44 magnum, con matricola abrasa, unitamente a tre cartucce. Successivi controlli all’interno dell’abitazione dell’uomo hanno portato alla scoperta di 6 grammi di cocaina, 320 euro in contanti, un bilancino di precisione, polvere da sparo e ogive per le cartucce.