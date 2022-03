Persiceto, rissa davanti al ristorante: 4 denunciati

Quattro italiani sono stati denunciati per rissa lo scorso week end.

Il fatto è accaduto davanti all’ingresso di un ristorante di San Giovanni in Persiceto, con i carabinieri che sono dovuti intervenire per calmare gli animi: bilancio un 31enne ferito, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore (ferite guaribili in 30 giorni), e gli altri tre, un 20enne, un 28enne e un 29enne, rimasti lievemente feriti.

I quattro, amici di lunga data, avrebbero cominciato a litigare all’interno del locale perché uno di loro aveva nascosto il cellulare all’amico.

I quattro giovani sono stati denunciati per rissa.