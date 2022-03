Persiceto: tangenziale chiusa dalla rotonda di via Budrie alla rotonda di via Castelfranco

La tangenziale (SP 83) è chiusa dalla rotonda di via Budrie fino alla rotonda di via Castelfranco in direzione Modena per una perdita di carico.

I veicoli che accedono alla tangenziale da via Budrie possono andare solo in direzione Bologna, mentre quelli che accedono da via Castelfranco possono andare in entrambe le direzioni.

I mezzi pesanti provenienti da Bologna e diretti a Modena devono deviare in direzione Le Budrie e poi sulla via Emilia.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto