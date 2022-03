San Matteo della Decima: ciclista investita e l’auto fugge

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, verso le 17 lungo la tangenziale di San Matteo della Decima (frazione di San Giovanni in Persiceto), quando una donna di 48 anni, in sella alla propria bicicletta, è stata investita da un’automobile in transito.

La donna, rimasta cosciente, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna con l’ausilio dell’elisoccorso.

Perse le tracce dell’autovettura e del suo autista, sembra una Fiat Punto nera, che si è allontanata dal luogo dell’investimento. Ora i carabinieri, vagliando tracce, testimonianze e i filmati delle telecamere presenti in zona, sono alla ricerca del pirata della strada.