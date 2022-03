Sant’Agata, raccolta solidale per l’Ucraina

Buongiorno a tutti,

in merito alle richieste di solidarietà che stanno pervenendo relativamente alle terribili conseguenze della guerra in corso, si allega il volantino inerente la Raccolta Solidale avviata sul territorio, contenente le prime informazioni circa le modalità per il conferimento di materiali e per effettuare donazioni in denaro.

Colgo l’occasione per comunicare a coloro che hanno intenzione di mettere a disposizione alloggi o di fornire ospitalità ai profughi in arrivo, di comunicarlo al Comune al seguente recapito:- Ufficio Servizi Sociali 051/6818941

Ringrazio di cuore sia le Associazioni che si stanno attivando in questa drammatica situazione, sia i molti cittadini che hanno manifestato la volontà di fornire il proprio contributo. Lo slancio di generosità è davvero ammirevole.

Vi terrò informati sulle prossime iniziative.

pagina fb Giuseppe Vicinelli Sindaco