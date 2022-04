1, 2 e 3 aprile, weekend nei musei di Persiceto

Al Planetario

Venerdì 1° aprile “Osserviamo e conosciamo la Stazione Spaziale Internazionale”, proiezioni del cielo, primo turno ore 21, secondo turno ore 22.

Fisica Experience per grandi e piccoli

Sabato 2 aprile alle ore 10, visita guidata gratuita su prenotazione.

Domenica 3 aprile alle ore 17 seguirà il laboratorio “Esperimenti sulla misura del tempo e i moti della terra” per bambini dai 7 anni in su.

Ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco davanti alla porta a vetri 5 minuti prima dell’inizio senza salire le scale.

Laboratorio dell’insetto

Domenica 3 aprile visita guidata per grandi e piccoli alla scoperta degli “abitanti” del Laboratorio dell’insetto, primo turno alle ore 15.30, secondo turno alle 16.30.

Per tutti gli appuntamenti presso le sedi del Museo del Cielo e della Terra è obbligatoria la prenotazione scrivendo a segreteria@agenter.it entro le ore 16.00 di venerdì 1° aprile.

Ingressi per Planetario, laboratorio Fisica Experience e Laboratorio dell’insetto: Intero € 4,50 – Ridotto (bambini, studenti e over 65) € 3,00 (in caso di famiglie paga un solo bambino).

In tutti gli eventi si accede con mascherina FFP2 e Green Pass “rafforzato”.

Si ricorda inoltre che il Museo Archeologico Ambientale sarà aperto domenica 3 aprile dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Biglietti: Intero € 2 – Ridotto € 1 (bambini, studenti e over 65) – Gratuito 0-6 anni

Accesso senza prenotazione. Dal 1° aprile non è più necessario esibire il Green Pass, resta l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica.

