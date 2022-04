17 aprile, allerta meteo per vento

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha pubblicato un’allerta meteo, prevedendo criticità per raffiche di vento con codice giallo sul nostro territorio per domenica 17 aprile 2022.

Nella prima parte della giornata sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico centro-orientale e lungo la fascia costiera ed in mare aperto, dove la ventilazione sarà particolarmente sostenuta tra la notte e le prime ore del mattino, associata a mare agitato al largo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina in relazione allo stato delle dune invernali determinato dalla precedente mareggiata sulla costa romagnola e in condizione di onda prossima a 3 m sulla costa ferrarese.

