25 aprile, Festa di Primavera alla Casa Rifugio di Versi e Voci di Persiceto

Cari amici e care amiche degli animali,

sentite già il profumo di primavera? Noi a Casa Rifugio di Versi e Voci si!

Per l’occasione abbiamo organizzato un pomeriggio divertente per grandi e piccini.

Ecco il programma che si svolgerà all’aperto:

Lunedì 25 aprile ore 15.30: visita al rifugio e passeggiata al laghetto, tante attività e ovviamente la merenda sana e buona.

L’evento è aperto a tutti, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria nel rispetto di tutte le normative anticovid. Tutto il ricavato sarà destinato per le cure veterinarie dei nostri ospiti.

Per informazioni e prenotazione: Loretta 3470519831

In vista della dichiarazione dei redditi, inoltre, in allegato troverete anche il nostro codice fiscale per donare il 5 per mille, il vostro aiuto è importante!

Per il benessere degli animali ospiti consigliamo di non portare cani esterni durante gli eventi, le motivazioni verranno spiegate durante l’evento.

Vi aspettiamo!