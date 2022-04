25 Aprile, l’Emilia-Romagna celebra la Liberazione dal nazifascismo

Gli appuntamenti per la Festa della Liberazione

“No alla guerra, viva la pace” è il titolo della manifestazione che quest’anno – finalmente in presenza -, si svolgerà a Marzabotto e Monte Sole il 25 aprile.

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna rappresenterà la Regione nello storico luogo sull’Appennino bolognese teatro della più grande strage di civili per mano nazifascista, perpetrata attorno a Monte Sole nei territori di Marzabotto, Grizzana Morandi, Monzuno.

Sarà a Cento l’assessore regionale al Bilancio: a partire dalle 9.30 si susseguono diversi appuntamenti nella città in provincia di Ferrara, da una messa in memoria dei caduti fino alla deposizione di una corona al Monumento ai caduti passando per la commemorazione della lapide di Vittorio Falzoni Gallerani, ufficiale di artiglieria che si sottrasse all’arruolamento nella Repubblica di Salò per unirsi alla Resistenza.

Festa della Liberazione a Ravenna per l’assessore regionale al Turismo presente alla cerimonia ufficiale del Comune bizantino, che prevede, a partire dalle 11, l’omaggio alla lapide dei partigiani caduti, alla presenza anche delle Associazioni combattentistiche d’arma oltre che delle autorità locali e dell’Anpi provinciale.

L’assessore regionale alle Politiche per la salute sarà a Bologna, dove alle 10.15 in piazza Nettuno parteciperà alla deposizione di una corona al Sacrario dei caduti partigiani insieme al sindaco metropolitano e ai vertici locali dell’Associazione nazionale partigiani.

L’assessore regionale alle Pari opportunità, rappresenterà la Regione nelle celebrazioni ufficiali del Comune di Collecchio, in provincia di Parma, che tra i vari momenti prevede l’alzabandiera alla sede degli Alpini, la deposizione delle corone al Monumento alla Resistenza e a quello ai Caduti e un coro con il complesso musicale cittadino.

Sono tre gli appuntamenti in provincia di Reggio Emilia che vedono protagonista l’assessore regionale alle Politiche agricole: al mattino, dalle 9 alle 11, la Festa della Liberazione a Quattro Castella, alle 12.30 il pranzo ‘Racconti di Resistenza’ a Scandiano e infine il pomeriggio la manifestazione a Casa Cervi a Gattatico.

Per l’assessore regionale alla Scuola appuntamento a Cesena per il corteo delle autorità civili e militari che dalle 11.30 attraverserà, accompagnato dalla banda cittadina, viale Carducci fino ad arrivare al Monumento ai caduti della Resistenza.

Sabato 23 aprile l’assessore regionale all’Ambiente presenzia a Pianoro (Bo), dalle 11, prima alla scopertura di un pannello dedicato alla memoria dei Partigiani pianoresi poi all’inaugurazione di una esposizione fotografica permanente sulla rinascita nel secondo dopoguerra della cittadina in provincia di Bologna.

