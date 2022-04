25 aprile: “Tracce partigiane” a Persiceto

Lunedì 25 Aprile iniziativa del Circolo Arci Accatà con ANPI Persiceto sui luoghi della Resistenza persicetana.



Alle 15.30 esordirà il progetto “Tracce partigiane”, ritrovo a Porta Garibaldi.

Alcuni attori drammatizzeranno le testimonianze della Resistenza persicetana direttamente sui luoghi identificati da Terre di Resistenza. Un percorso da condividere in bicicletta e un’ottima occasione per cominciare a riempire la tessera della Resistenza, che verrà distribuita per l’occasione.