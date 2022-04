A Bologna dal 22 al 25 aprile “Out of the dark” – mostra fotografica di Alessandro Negrini

Venerdì 22 aprile (e fino al 25 aprile) si inaugura alle ore 18.00, negli spazi del Teatro Navile (via Marescalchi 2/b) a Bologna la mostra Out of the Dark del fotografo Alessandro Negrini, in arte Alex Nero Foto, che torna nella sua città d’origine con una selezione di 15 scatti di Fine art (50×70) in bianco e nero ad alto contrasto. La scelta del piccolo teatro, nel cuore delle città, impreziosisce le foto realizzate durante gli ultimi due anni di crisi pandemica. Protagonista della mostra è una luce essenziale, perpendicolare ed iconica che sembra solo sfiorare i corpi nudi lasciandoli sì intravedere, ma preferendo lasciarli alla loro intimità. Inoltre lo spazio lasciato al corpo sotto il cono di luce appare molto ridotto, il che naturalmente simboleggia le limitazioni e le paure a cui tutti ci siamo dovuti piegare e adattare in questi due anni di pandemia, aggrappandoci alla fioca speranza di un futuro mai così incerto e nebuloso.

Il progetto Out of the Dark, con il quale Negrini ha cambiato totalmente il suo sguardo rispetto al lavoro passato, fa parte di una campagna fotografica più ampia che l’artista ha intrapreso da due anni, un percorso itinerante in giro per varie città, che muta ad ogni mostra rendendo ogni volta l’esposizione unica.

La fotografia di Negrini si potrebbe definire istintiva, il suo obiettivo è catturare un’immagine da un flusso dinamico del soggetto: la fisicità e gli atteggiamenti non verbali come espressione della emotività. Costruire una storia, dando al soggetto stimoli diversi, per ottenere un processo molto simile alla reviviscenza di Stanislavskij, ovvero “cercare il visibile nell’invisibile”, una sorta di “soulcatcher o cacciatore d’anime che non ama cambiamenti non ama stravolgere gli scatti originali.

Preziosa per l’artista la collaborazione con la moglie Claudia Marazzato, in arte Agatha De Vil, che lo ispira e lo sostiene in tutti progetti.

Sito web: www.alessandronegrini.it

Email: info@alessandronegrini.it