Circolo Arci Accatà organizza (via Cento 59, San Giovanni in Persiceto) per domenica 3 aprile:

“CoppAccatà 14a edizione”

Un’occasione unica per assistere alla preparazione e mangiare una specialità della tradizione culinaria delle nostre terre. La coppa di testa fatta e mangiata calda.

ore 13 pranzo (15€ adulti, bambini 10€)

Ingresso con tessera Arci.

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme anticovid.