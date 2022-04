Aeroporto (FdI): “Urgente istituire un comitato scientifico indipendente”

“Come gruppo Fratelli d’Italia ci siamo uniti alla richiesta di un’indagine epidemiologica, espressa dal vice presidente Ordine dei Medici di Bologna – Giancarlo Pizza – espressa in commissione questa mattina e che avevamo precedente trasposto in un ordine del giorno in prossima discussione in consiglio.

Il Dott. Pizza ha ribadito la proposta, avanzata già nel giugno 2017 votata all’unanimità dal Consiglio Ordine Medici, circa l’ istituzione di un Comitato Scientifico Indipendente da nominarsi da parte del Comune e dalla Regione, sul tipo di quello istituito a suo tempo per il progetto Moniter sugli inceneritori.

Il compito da affidarsi a tale Comitato dovrebbe essere quello di una approfondita valutazione dello stato di salute dei cittadini insistenti nell’area dell’aeroporto da confrontarsi con altra zona della Città.

Nel caso si dovesse riscontrare che lo “stato di disagio” già visto dal precedente studio dell’Asl sia persistente, si dovrebbe analizzarne più a fondo le motivazioni e proporre quali mitigazioni sia possibile implementare per migliorare la situazione nel suo complesso.

Lo studio dovrebbe essere ampliato e utilizzando le schede di dimissione ospedaliera (le SDO) ed analizzare le incidenze di morbilità e mortalità delle diverse zone della città.

Una indagine di tale genere non potrebbe che accontentare tutti, certamente l’Ordine dei Medici che si è sempre mosso per impulso istituzionale e nel rispetto del principio di precauzione.

È noto infatti che la Regione Emilia Romagna, a causa della composizione oro-geografica, risulta essere uno dei luoghi più inquinati di Europa e le emissioni degli scarichi dovuti alla combustione del cherosene degli aeroplani e delle automobili, che transitano nell’anello autostradale, prossimo alla sede aeroportuale, devono essere tenuti presente.

Come gruppo Fratelli d’Italia auspichiamo quindi che il Consiglio possa approvare l’ordine del giorno di prossima discussione che racchiude queste istanze”.

Lo dichiarano:

Giancarlo Pizza vice Presidente ODM

Marta Evangelisti e Francesco Sassone Gruppo Fratelli d’Italia Comune Bologna