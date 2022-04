Anzola, spostamento luogo spettacolo “Il Piccolo Principe”

Avvisiamo mamme e bambini che la “lettura più che animata” IL PICCOLO PRINCIPE con il burattinaio affabulatore Elis Ferracini dei TeatrinIndipendenti si svolgerà domani 30 aprile, alle 20, nella sala polivalente della biblioteca.

La mostra dei teatrini in miniatura realizzati dai bambini nel laboratorio ASPETTANDO IL PICCOLO PRINCIPE (con Sasarà installata presso il portone della Biblioteca in Piazza Giovanni XXIII) potrete vederla dalle 19.30 in poi.

Ancora qualche posto disponibile, prenotatevi!

Per prenotarsi allo spettacolo contattare la biblioteca dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30 biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it – tel. 0516502222

dalla pagina Fb del Comune di Anzola